Simeone si redime, Bayern invincibile. Real a vuoto: Champions League, risultati e classifica

Metà delle partite previste nel quarto turno di League Phase sono andate in scena martedì 4 novembre e hanno variato qualche posizione in classifica di Champions League. Un giubbotto di salvataggio per la Juventus, anche se frenata sull'1-1 dallo Sporting, mentre il Napoli non va oltre lo 0-0 con l'Eintracht e la graduatoria comincia a pesare. L'Atletico Madrid ha imboccato la strada della redenzione e, dopo la batosta subita nell'ultimo incontro europeo con l'Arsenal, ha rimesso insieme i pezzi e abbattuto i belgi dell'Union SG (3-1). Ritrovandosi in piena zona playoff.

Il Liverpool ritrova Alexander-Arnold da avversario ad Anfield e doma il "suo" Real Madrid (1-0): la rete di Mac Allister decide il big match e permette ai Reds di portarsi a pari punti con le merengues, con una sola rete di differenza in meno. Vola ad alta quota il Bayern Monaco inarrestabile di Kompany: fa tutto Luis Diaz, con doppietta prima ed espulsione poi a lasciare in 10 contro 11 i bavaresi per un tempo di gioco. Joao Neves accorcia ma non basta (finisce 2-1): gli invincibili Die Roten si prendono la cima della classifica di Champions League a punteggio pieno e con la miglior differenza reti. Anche più dell'Arsenal, che ha impartito una lezione severa allo Slavia Praga (3-0).

Il Tottenham esonda sul Copenaghen: 4-0 degli Spurs, che navigano tra i piani alti della graduatoria e si fanno perdonare il passo falso commesso con il Chelsea in campionato. L'Olympiakos perde l'occasione di vincere, facendosi rimontare al 90'+3 dal PSV: gli olandesi restano aggrappati alla speranza playoff. Infine il Bodo/Glimt scivola contro il Monaco e lotta sempre più tra i bassi fondi.

Champions League, i risultati di martedì 4 novembre

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1

39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

43' Balogun (M)

Juventus – Sporting Lisbona 1-1

12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)

Liverpool – Real Madrid 1-0

61' Mac Allister (L)

Olympiakos – PSV 1-1

17' Martins (O), 92' Pepi (P)

PSG – Bayern Monaco 1-2

4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)

Tottenham – FC Copenhagen 4-0

19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. PSG 9 (dr +9)

4. Inter 9 (dr +9)*

5. Real Madrid 9 (dr +6)

6. Liverpool 9 (dr +5)

7. Tottenham 8 (dr +5)

8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*

9. Manchester City 7 (dr +4)*

10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)

11. Newcastle 6 (dr +6)*

12. Barcellona 6 (dr +5)*

13. Chelsea 6 (dr +3)*

14. Atletico Madrid 6 (dr +1)

15. Qarabag 6 (dr +1)*

16. Galatasaray 6 (dr -1)*

17. PSV 5 (dr +2)

18. Monaco 5 (dr -2)

19. Atalanta 4 (dr -3)*

20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

21. Napoli 4 (dr -5)

22. Marsiglia 3 (dr +2)*

23. Juventus 3 (dr -1)

24. Club Brugge 3 (dr -2)*

25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*

26. Royale Union SG 3 (dr -8)

27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

28. Pafos 2 (dr -4)*

29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -3)*

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*

35. Benfica 0 (dr -5)*

36. Ajax 0 (dr -10)*

*una gara in meno