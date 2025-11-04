TMW Anche Mancini in corsa per la panchina della Fiorentina. Contatti tra il club e l'ex ct

C'è anche Roberto Mancini in corsa per la panchina della Fiorentina. In un momento nel quale le notizie si sommano e arrivano da molteplici direzioni e nel quale i colpi di scena sono all'ordine del minuto, torna in auge anche il profilo dell'ex ct della Nazionale.

Secondo quanto appreso da TMW, infatti, sono attualmente in corso dei primi contatti tra la Fiorentina e Mancini, che a Firenze è tra l'altro pure un ex, avendo guidato la squadra viola al suo esordio da allenatore a partire dalla stagione 2000/01, conquistando la Coppa Italia in quella stagione (è allo stesso tempo ancora oggi l'ultimo trofeo conquistato dai toscani nella loro storia) e abbandonando poi l'incarico nella successiva annata, caratterizzata da forti problemi economici per il club che sarebbe fallito pochi mesi più tardi.

In queste ore, la principale alternativa valutata dalla società sembra essere rappresentata dal ritorno di Raffaele Palladino, soluzione gradita da gran parte dell'attuale spogliatoio gigliato. Rimane in ballo anche il nome di Paolo Vanoli, sullo sfondo anche Alessandro Nesta (che con il dt Goretti ha avuto in passato collaborazioni proficue tra Perugia e Reggiana) mentre ha perso decisamente terreno Roberto D'Aversa, che fino a ieri sembrava invece il candidato forte per la panchina gigliata.