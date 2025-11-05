Union Brescia, che rendimento in trasferta! Cinque vittorie su sei lontano da casa

L'Union Brescia di Aimo Diana vive un momento brillante, soprattutto lontano dal 'Rigamonti'. La vittoria di domenica a Trieste ha confermato uno dei trend più sorprendenti del campionato: cinque successi in trasferta su sei gare disputate fuori casa. Un ruolino di marcia che rilancia le ambizioni delle Rondinelle e ricorda da vicino gli autunni migliori della gestione Filippo Inzaghi.

L’unico rimpianto resta l’1-1 di Verona contro la Virtus, maturato al minuto 97 per il colpo di testa di Toffanin, che ha negato un en plein quasi storico.

Per Inzaghi, il rendimento attuale riporta alla mente la stagione 2021-22, quando il tecnico aveva costruito parte del proprio percorso in Serie B proprio sulle trasferte. Da Benevento a Vicenza, passando per Parma, Ferrara, Reggio Calabria e Crotone, le Rondinelle avevano inanellato successi pesanti, guidati dalle giocate di Tramoni, Palacio, Bertagnoli, Ayé e Cistana.

Quel ciclo virtuoso sembra rivivere oggi.

Se la squadra riuscirà a trovare maggiore continuità anche tra le mura amiche, le aspettative del pubblico biancazzurro potrebbero trasformarsi in obiettivi concreti per la stagione. Il segnale, intanto, è arrivato forte e chiaro: il Brescia fuori casa fa paura a tutti.