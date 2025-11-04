Monza, Baldissoni incontra i tifosi e traccia la via. Solidità, sostenibilità e la città al centro

Il Monza "americano" accelera sul presente e soprattutto sul futuro. La serata andata in scena allo U-Power Stadium ha rappresentato un passaggio simbolico e concreto per il nuovo corso voluto dalla proprietà statunitense: l’amministratore delegato Mauro Baldissoni ha incontrato per la prima volta i Monza Club, in un evento partecipato e ricco di spunti.

L'ex dirigente della Roma, scrive Monza-News, ha illustrato la visione strategica della nuova proprietà, ponendo l'accento su tre concetti chiave: solidità, sostenibilità e identità territoriale. Un progetto che punta a rafforzare il club sotto ogni aspetto, senza rinnegare l’eredità lasciata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma anzi proseguendo nel solco tracciato dai due artefici della storica ascesa biancorossa.

La serata ha offerto anche l’occasione per svelare retroscena, idee e prospettive future. Baldissoni ha ribadito più volte l’importanza del legame con la città e con i Monza Club, considerati parte integrante del nuovo progetto.