Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026. Tifa Napoli, la sua canzone è piaciuta ad Allegri

La notte del sabato, come da tradizione, è quella che regala il nome del vincitore, nella settimana del Festival di Sanremo, e l'edizione del 2026 è stata vinta da Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì", una sentita dedica alla compagna di una vita, un potente inno al vincolo del matrimonio e alle unioni più durature.

56 anni, Sal Da Vinci è lo pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, figlio d'arte nato a New York. Suo padre, il cantante e attore Mario Da Vinci, era un interprete anch'esso della canzone napoletana. Fatto conoscere al grande pubblico dal tormentone "Rossetto e caffè" del 2024, Sal Da Vinci è anche noto per tifare Napoli.

Non è una figura direttamente riconducibile al mondo del calcio, quella di Sal Da Vinci, ma nelle ore direttamente precedenti alla sua vittoria sul palco di Sanremo, il cantante newyorkese e napoletano era stato 'battezzato' da un protagonista della Serie A. E chi, se non Massimiliano Allegri? Al tecnico del Milan in conferenza stampa è stato chiesto se lui e i rossoneri staranno 'per sempre insieme'.

La risposta di Allegri, di fatto, è stata anche un endorsement nei confronti della canzone di Sal Da Vinci: "Mi piace quella canzone", le parole del tecnico livornese. Che ha poi proseguito: "Basta vedere che in 20 anni di Serie A ne ho fatti 8 alla Juve, questo è il quinto anno al Milan. È nel mio DNA non andare da una parte all'altra, almeno fino ad ora. Noi siamo strettamente legati ai risultati: si può fare un percorso importante anche al Milan, la società ha un progetto importante, ovvero quello di tornare a giocare la Champions League e poi tornare a cercare di vincere".