Sala: "Olimpiade momento di gloria per San Siro. Ma non è più adeguato ai tempi"
A margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della situazione dello stadio 'Meazza' in San Siro, ovvero l'impianto che ha ospitato la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
"Non è uno stadio adeguato ai tempi - riporta SportMediaset -, questa è la realtà, ma è stato un momento giustamente di gloria per un impianto che ha dato tanto a Milano. Quindi no, non credo che ci sia nessuna possibilità di ripensare a nulla".
Il riferimento al futuro della struttura è chiaro: San Siro è stato ceduto a Inter e Milan e presto non esisterà più. Per far spazio ad un nuovo impianto ultra-moderno.
