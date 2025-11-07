TMW San Siro di proprietà di Milan e Inter, il Sindaco Sala: "Abbiamo rispettato le regole"

"Non ho più altri commenti, ma posso esprimere una posizione precisa". Beppe Sala, sindaco di Milano, parla per la prima volta dopo la cessione di San Siro a Inter e Milan. Intercettato a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”, in vista di Milano-Cortina 2026, Sala ha commentato: “Abbiamo fatto tutto per bene, rispettando le regole: una volta ricevuta la manifestazione di interesse dei club, abbiamo tenuto il bando aperto per i tempi necessari e il periodo minimo è 30 giorni”.

La Procura indaga per turbativa d’asta, trova anomala anche questa tempistica come sulle Olimpiadi?

"Si, lo stesso e questo fa pensare".