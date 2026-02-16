TMW Sala 'difende' Bastoni: "Chiellini e Del Piero facevano simulazioni clamorose, ora censurano"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato ai microfoni dei media presenti a margine dell'evento Your Next Milano 2026 dalla Triennale di Milano, tra i quali noi di Tuttomercatoweb.com.

Al primo cittadino di Milano viene chiesto conto della simulazione di Bastoni durante Inter-Juventus, che ha scatenato l'espulsione di Kalulu e un mare di polemiche a seguire: "Certamente Bastoni ha sbagliato. Poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili, ci sono in giro filmati di Chiellini e Del Piero che le fanno e adesso fanno i censori. Chiaro, sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano. Anche perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che hanno effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni abbia sbagliato ma lo sa anche lui, perché è un ragazzo intelligente".

Contento che la lotta Scudetto sia tra le due squadre di Milano? Prosegue e conclude Sala, con una risposta secca e affermativa: "Molto".