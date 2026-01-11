Sarri: "Essere qui a parlare per me è una violenza. Alla Lazio sembra sempre l'anno zero"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match esterno sul campo del Verona valido per la 20^ giornata di Serie A.

Quanto sta educando la Lazio e a che punto è l'educazione dei nuovi?

"Deve cominciare, hanno fatto un allenamento solo con noi. Questo vi dà l'idea delle difficoltà che stiamo affrontando. Per me è una violenza essere qui a parlare davanti alle telecamere prima della partita".

Come ha visto Taylor e cosa può dare alla Lazio?

"Ieri abbiamo fatto un allenamento, non c'erano grandissime indicazioni. E' una necessità e quindi va dentro. E' un giocatore che conosco parzialmente, l'ho visto in un paio di situazioni e spero che possa darci una mano".

Ha l'impressione che si perda di vista il presente?

"Non credo che con un paio di innesti la squadra possa diventare pronta. La cosa che sconcerta alla Lazio è che ogni anno sembri l'anno zero".