Sassuolo, Idzes: "Scelto il club per la sua importanza e la sua storia. Stiamo facendo bene"

Ai canali ufficiali del Sassuolo, lunga intervista al difensore indonesiano Jay Idzes, arrivato in estate a titolo definitivo dal Venezia. Queste le sue parole, raccolte da SassuoloNews.net: "Ho scelto il Sassuolo prima di tutto perché erano molto interessati a me. E ovviamente il Sassuolo è un ottimo club con molta storia. Ha giocato molto tempo in Serie A e per me era una buona sfida dopo essere stato al Venezia l'anno scorso, così posso ancora migliorare e spero di avere molti bei ricordi con questo club".

Su Grosso.

"Mister Grosso mi ha detto che il Sassuolo è un club molto grande con tanta storia alle spalle e che nella stagione scorsa avevano un'ottima squadra e hanno vinto il campionato. Ma ovviamente quest'anno in Serie A sarà diverso. È un obiettivo diverso. Non puntiamo a vincere il Campionato ma prima di tutto puntiamo a rimanere in Serie A e a raggiungere una posizione più alta possibile. Questo è il piano ed è quello che stiamo cercando di fare".

Sul cammino del club fin qui.

"Penso che abbiamo fatto delle buone partite, come quella con l'Udinese, quella contro la Lazio, ovviamente. ​Abbiamo fatto vedere delle buone cose anche con l'Inter, anche se ci sono ancora alcune cose da migliorare. È normale, è calcio e siamo ancora all'inizio della stagione con un sacco di nuovi giocatori. Quindi penso che abbiamo solo bisogno di un po' di tempo e stiamo pian pian arrivando al punto in cui tutti sanno come giocano i compagni e come possiamo giocare insieme nel modo migliore. Penso che ci stiamo arrivando e abbiamo una squadra davvero buona e con molta qualità".

Sulla leadership che porta nel club.

"Cerco di essere un leader sia fuori che dentro il campo e nella prima parte della mia carriera quando ero molto giovane dovevo capire cosa significasse come devo comportarmi dentro e fuori dal campo, che tipo di leader volevo essere. All'inizio della mia carriera non sapevo come gestire la situazione, poi col tempo, con l'esperienza, impari e vedi altri capitani davanti a te o altri leader della squadra con cui ho giocato e questo mi ha aiutato a migliorare le mie capacità di leader. Ho 25 anni. Non faccio il capitano da tutta la vita. Sto ancora imparando, ci sto prendendo la mano grazie agli altri giocatori a cui mi ispiro vedo come fanno il capitano e cosa posso imparare da loro. A poco a poco ci sto arrivando, ovviamente ho anche una certa responsabilità ma non ho paura di questo e mi piace anche, ad essere onesti".