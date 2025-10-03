Sassuolo, Muharemovic: "Molto carichi già prima della gara, felicissimi per la vittoria"
Tarik Muharemovic è stato eletto migliore in campo dopo la sfida che il Sassuolo ha vinto per 0-1 a Verona anche grazie ad alcuni suoi interventi difensivi determinanti. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "E' stata una bella vittoria, prendere tre punti in trasferta è importante e non è mai facile. Siamo contentissimi, è stata una vera e propria battaglia. Già prima della partita ci siamo caricati a vicenda, il mister ci gasa e poi ci sono calciatori come Romagna, Matic e Berardi che sanno sempre toccare le corde giuste. Poi in campo si nota la differenza, abbiamo sempre la capacità di superare insieme le difficoltà e quest'atteggiamento fa la differenza".
