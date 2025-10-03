Jacobelli sul Napoli: "La duttilità è la forza degli azzurri. McTominay? Rimane fondamentale"

Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Antonio Conte attraverso i microfoni di SkySport:

“Il Napoli può variare il sistema di gioco nel corso della stagione, qui risiede la forza del Napoli. Perché la campagna acquisti ha permesso di mettere a disposizione di Conte un organico altamente qualitativo e quantitativo. E dal punto di vista tattico c’è la possibilità da parte dell’allenatore di variare la squadra anche a seconda delle caratteristiche degli avversari.

Neres non mi stupisce, è in progresso, quindi l’ipotesi di vederlo domenica dal 1’ ci sta tutta. Così come la centralità del ruolo di McTominay, sebbene l’arrivo di De Bruyne abbia determinato un cambiamento delle funzioni e della posizione dello stesso scozzese. Ma rimane un giocatore di fondamentale importanza nello scacchiere di Conte”.