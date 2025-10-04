Graziani sul triplo errore dal dischetto della Roma: "La porta sotto la Sud è maledetta"

Continuano a far parlare i tre calci di rigore consecutivi sbagliati ieri sera dalla Roma sul prato dell'Olimpico nel match di Europa League perso contro il Lille per 1-0.

L'ultimo ad esprimersi è stato Francesco Graziani, storico ex bomber giallorosso degli anni '80: "Quella porta sotto la Curva Sud per noi romanisti è maledetta. Nel famoso Roma-Liverpool del 1984, io e Bruno Conti sbagliammo il calcio di rigore”.

COSA È ACCADUTO - Negli ultimi 10' del match di ieri accade l’imponderabile: tre rigori consecutivi, con due ripetizioni ordinate dall’arbitro, finiscono tutti con lo stesso esito. Dal dischetto si presenta due volte Dovbyk: prima calcia male, poi si fa ipnotizzare di nuovo, nonostante l'arbitro Lambrechts imponga la ripetizione per invasione e successivamente perché il portiere Ozer non era rimasto sulla linea. Cambia il rigorista, si incarica Soulé, ma la maledizione resta: anche il suo tiro viene respinto, terza parata di fila per una serata che sembra segnata dal destino.