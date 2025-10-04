Pinamonti festeggia col gol la paternità: "È stata la settimana più bella della mia vita"

Andrea Pinamonti, autore del gol che ha deciso la sfida tra Hellas Verona e Sassuolo, a fine gara ha espresso la sua gioia a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal rigore sbagliato e poi ribadito in rete: "Ero convinto di tirare centrale, il portiere è stato molto bravo, ma sono stato fortunato anche io nella respinta. L'importante comunque è che la palla sia entrata e che abbiamo portato a casa i tre punti. La dedica per il gol va a mio figlio e alla mia compagna, è stata la settimana più bella della mia vita".

Cosa le manca per fare il definitivo salto di qualità?

"Io come sempre cerco di dare il massimo e di mettere in campo la mia esperienza. Cerco con la massima umiltà di migliorare le cose che devo migliorare, poi il tempo dirà quello che mi merito".

Su cosa deve migliorare?

"Devo migliorare il fatto di restare sul pezzo nell'intera partita, ne ho parlato anche con Grosso. Quando affronto partite in cui devo lavorare per la fase difensiva mi stacco da quella offensiva e questo mi toglie lucidità nelle giocate decisive. Devo migliorare per essere sempre più decisivo e costante".