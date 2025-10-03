Sassuolo, Muharemovic: "Vittoria molto importante ma è presto per pensare in grande"
Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport al termine del match che ha visto la formazione di Fabio Grosso imporsi per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona grazie alla rete di Andrea Pinamonti:
"È una vittoria molto importante. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' ma sapevo che lavorando di squadra avremmo portato a casa un risultato importante".
Sugli obiettivi il giocatore, poi, ha spiegato: "Non mi piace pensare in grande già adesso. Dobbiamo giocare e vincere le partite. Speriamo di farcela tutti insieme, con l'obiettivo di arrivare a metà classifica.
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31' st Niasse), Gagliardini (21' st Akpa Akpro), Bernede (32' st Sarr), Bradaric (41' st Kastanos); Giovane (40' st Mosquera), Orban.
A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (15' st Thorstvedt), Matic, Koné (37' st Iannoni), Volpato (14' st Pierini); Pinamonti (42' st Cheddira), Laurienté (15' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Arbitro: Fourneau
Marcatore: 26' st Pinamonti (S)
Ammoniti: Grosso (S), Serdar (H), Cheddira (S), Pierini (S), Muric (S), Belghali (H)