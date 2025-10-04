Termina a Coverciano il FIFA Technical Leadership Diploma. Brunelli: “Orgogliosi"

A Coverciano è l’ultimo giorno di lezione e di interventi al FIFA Technical Leadership Diploma, il corso - organizzato dalla massima confederazione calcistica mondiale in collaborazione con la FIGC – che da domenica 28 settembre si sta tenendo al Centro Tecnico Federale.

A salutare gli allievi provenienti da tutte le parti del mondo (dalla Mauritania a Tonga, fino alla Bolivia, solo per citare alcune federazioni nazionali coinvolte) è intervenuto questa mattina in videocollegamento il segretario generale della FIGC, Marco Brunelli: “Ringrazio la FIFA per aver scelto Coverciano, il presidente Gravina e tutti i colleghi della FIGC che hanno contribuito all’organizzazione. Siamo molto orgogliosi di aver ospitato il corso, perché queste iniziative sono fondamentali per il futuro del sistema calcistico mondiale. Il mio pensiero riguardo al management è che si debba essere curiosi, cercando di capire cosa accada anche dall’altra parte del mondo, per prendere spunto e fare nostre certe idee. L’organizzazione nel mondo dello sport è un qualcosa di estremamente difficile, che spesso tende a essere sottovalutato nella sua complessità, anche perché il risultato sportivo tende a influenzare il giudizio sull’operato nella gestione degli eventi”. Infine la conclusione di Brunelli: “Spesso una delle debolezze del nostro lavoro è la mancanza di condivisione: spero che nel vostro futuro professionale siate capaci di operare superando questi ostacoli”.

FIFA Technical Leadership Diploma. Si tratta di un programma didattico della durata totale di 18 mesi che ha l’obiettivo di formare leader capaci di contribuire poi strategicamente allo sviluppo delle rispettive federazioni; un percorso internazionale articolato in moduli in presenza – come quello che si è tenuto in questi giorni a Coverciano - ma anche con formazione online, tutoraggio e coaching. Il programma didattico è articolato intorno a cinque marcrotemi principali (ovvero Technical Leadership, High Performance, Education, Amateur Football e Management).