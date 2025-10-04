Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verona, Gagliardini carica i suoi: "Dobbiamo restare uniti senza perdere la testa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:08Serie A
di Daniele Najjar
fonte Dal corrispondente al Bentegodi

Terzo successo stagionale per il Sassuolo, che sale a quota 9 punti grazie alla rete di Pinamonti al Bentegodi. A breve in conferenza stampa interverrà per i gialloblu Roberto Gagliardini.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta delle sue parole.

Ore 23.50 inizia la conferenza stampa.

Quanto pesa questa sconfitta?
"Per me è stata una partita approcciata bene, abbiamo creato nel primo tempo, una partita simile a quelle fatte negli ultimi tempi, purtroppo non raccogliamo quello che creiamo. Ora dobbiamo rimanere uniti, senza perdere la testa, la qualità c'è gli episodi non ci stanno girando a favore. Manca qualcosa, c'è da lavorare su dettagli, la cattiveria per non prendere gol e per fare gol. Sono fiducioso che prima o poi raccoglieremo".

La tua condizione psicofisica? Hai recuperato in tempi record dall'infortunio. E poi: al Verona manca solo la finalizzazione?
"Sono riuscito a recuperare dall'infortunio e sono contento, è stato un bello spavento e sono contento si sia risolta in breve tempo. Per la partita, è questione anche di momenti. DI capire per esempio che quando stiamo attaccando tanto, stiamo anche spendendo, serve quindi equilibrio, capire quando si può spendere un fallo, facciamo tante corse all'indietro che poi possiamo pagare. Ma siamo un gruppo giovane, molti alla prima esperienza a questo livello. Sono sicuro che lavorando sui dettagli troveremo l'equilibrio giusto".

Quanto è stato importante per te sentire la fiducia di questo club e del tecnico Zanetti? Appena può, ti mette in campo e parla di te come un leader.
"Sicuramente è stato tutto molto veloce, è stata una estate tosta, non era facile stare senza squadra. Ho avuto questa opportunità grazie al direttore, grazie al mister, mi hanno fatto sentire subito importante per la squadra. Per quanto riguarda il mio ruolo, ho l'età giusta per consigliare i compagni. Che vanno aspettati, come dicevo molti sono giovani, ma sono interessanti, dobbiamo lavorare, devono anche loro capire la categoria. Penso ci sia tutto per fare bene e raggiungere l'obiettivo della salvezza".

Sulle proprietà straniere, che ne pensi visto che ne hai conosciute nel tuo percorso? E sul tuo percorso in carriera, con il percorso in Nazionale sfiorato?
"Lo sapete meglio di me: il calcio sta cambiando, le proprietà straniere sono sempre più nel nostro calcio e ben vengano, perché investono. Ho avuto modo di parlare con il Presidente, mi sembra una persona che sa bene dov'è e quale sia il nostro obiettivo. Quindi sono molto fiducioso anche da questo punto di vista. Sulla mia carriera sono molto orgoglioso. Ho fatto la gavetta, 3 anni in B, poi il salto e quasi 7 anni all'Inter, non è una cosa da poco. Poi alti e bassi come capita a tutti nella carriera. Ho fatto tanta esperienza a Monza, con un primo campionato importante e il secondo molto male. Ora sono qua: l'Hellas è una grande piazza, vedere un pubblico del genere ti dà una carica enorme per correre ancora di più".

Ore 00.08 finisce la conferenza stampa

