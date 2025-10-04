United, Amorim e la questione modulo: "Come subiamo gol non ha a che fare col sistema"

Tra i vari temi analizzati dal tecnico del Manchester United Ruben Amorim in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sunderland, c'è anche quello del modulo, con i tecnico da tempo nell'occhio della critica per il suo integralismo sul 3-4-2-1: "È compito vostro esprimere le vostre opinioni. Il modo in cui subiamo gol, creiamo occasioni, non ha nulla a che fare con il sistema di gioco, questa è la mia opinione. Non sto dicendo che questa squadra farà meglio con un sistema di gioco diverso, non è questo il punto. Il punto è che se guardo le partite che non abbiamo vinto, la cosa più importante quando ho visto la partita non è che abbiamo perso a causa del sistema di gioco. Questa è la mia opinione, poi la gente ha opinioni diverse e va bene così".

Cosa si sente di dire sulle critiche che riceve?

"È normale; non possiamo scappare dai risultati. E poi c'è il bagaglio della scorsa stagione. La scorsa stagione non mi interessa in relazione al sistema di gioco; ne abbiamo già parlato. Abbiamo giocato sei partite in questa stagione e ne abbiamo perse tre".

Un messaggio da mandare ai tifosi?

"Non è il momento di dire, è il momento di dimostrare. Posso guardare le partite di questa stagione, per me sono completamente diverse, ci sono alcune cose uguali, altre diverse. Ci sono altre cose che non possiamo cambiare. Nelle altre partite non siamo la stessa squadra in alcuni dettagli. Non ho nulla da dire in questo momento. Il mio compito è preparare la squadra".