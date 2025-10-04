Il doppio ex Mazzarani: "Il Modena può essere una rivelazione. Ma attenzione all'Entella"

Il centrocampista Andrea Mazzarani intervistato da Parlandodisport.it ha analizzato il momento di Modena e Virtus Entella, due delle squadre in cui ha militato in passato: “Sto seguendo i gialloblù in questo avvio di campionato e non sono stupito di questo inizio. Vedendo la rosa costruita e l’allenatore scelto avevo detto fin da subito che il Modena sarebbe stato una rivelazione. Sono contento che per il momento sia nelle zone altissime della classifica, mi auguro che possa continuare così. - prosegue Mazzarani – Quest’anno vedo una squadra tosta, compatta e costruita nel modo giusto, c’è maggiore solidità rispetto al passato e un gruppo corale in cui tutti sono protagonisti”.

Spazio poi alla sfida di domenica: “In Serie B nessuna gara va sottovalutata, è uno dei campionati più difficili. L’Entella è una squadra neopromossa, ma ben allenata e con giocatori che possono dare fastidio, hanno vinto il campionato lo scorso anno e dunque si portano dietro tanto entusiasmo. Il Modena dovrà stare attento perché sarà una partita difficile, ma penso che abbia le qualità e la mentalità per vincere”.

Infine Mazzarani si sofferma sul tecnico Andrea Sottil: “Ha allenato a Catania la stagione precedente a quella in cui sono tornato io e di lui tutti mi hanno parlato molto bene. È un allenatore che chiede e pretende tanto negli allenamenti, però ha l’esperienza di una carriera anche da calciatore che gli permette di essere credibile. Mi dà l’idea di un tecnico che ha fame di vittorie e che vive per il calcio, credo che anche questa sia stata un’ottima scelta”.