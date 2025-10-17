Muharemovic nel mirino delle big: "Fa molto piacere, ma io penso solo al Sassuolo"

Dal Sassuolo alla Nazionale, passando per la Juventus: la carriera di Tarik Muharemović ha già collezionato tappe importanti, e i top club italiani lo tengono d’occhio. "Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo", afferma il difensore bosniaco nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport

Il passato in bianconero ha lasciato un’impronta indelebile: "Tanto. Imparare da campioni del calibro di Chiellini o Bonucci, che si rendevano disponibili a insegnare ai più giovani, non ha prezzo". Chiellini, in particolare, è stato un riferimento: "Sì, è stato un marcatore straordinario. Però sono bosniaco, quindi un altro cui mi sono ispirato è Emir Spahic".

Cosa ruberebbe a Chiellini? "Proprio le abilità in marcatura. Ad esempio, se guardo a postura e movimenti sulle palle ferme, so che posso e voglio migliorare parecchio".

Il giovane difensore ha le idee chiare anche sullo scudetto: "Metto alla pari Napoli e Inter". E mentre il mercato lo osserva, Muharemović resta concentrato sul presente e sul miglioramento continuo: "Personalmente sono molto contento, per quanto a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno".