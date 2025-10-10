Sassuolo, Palmieri: "Occhi solo sulla salvezza. Muharemovic? Chiesto da molti"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TCR sull'avvio di stagione del club neroverde neo promosso in Serie A. “Restiamo consapevoli delle difficoltà ma lavoriamo con fiducia. Obiettivo? Mantenere la categoria. La scorsa estate abbiamo una squadra per tornare subito in A, ora abbiamo cambiato molto sappiamo da dove veniamo. Non ci precludiamo nulla ma è difficile”.

Sul rinnovo di Berardi, poi, dice: “Un campione. Al di là del ruolo bandiera che ha è un ragazzo eccezionale innamorato del Sassuolo. Averlo con noi è fondamentale. Si sta allenando regolarmente dopo l’infortunio”.

Spazio anche ad un commento sulle voci di mercato emerse in merito a Tarik Muharemovic: “Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni come si scrive. L’Inter? Sono diversi club ad averci chiesto di lui”.

Infine arriva anche un pensiero su Jay Idzes: "Abbiamo puntato su di lui perché è un centrale forte. Solo dopo abbiamo saputo del suo spessore mediatico e milioni di followers in Indonesia. Io quando posso compro giocatori forti e Jay è forte davvero”.