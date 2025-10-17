Sassuolo, Muharemovic: "La priorità è la salvezza, ma ci stiamo rendendo conto di essere forti"

Il Sassuolo sorprende ancora. Dopo la promozione in Serie A, i neroverdi navigano nelle prime dieci posizioni e confermano di non voler fare da comprimari. Tarik Muharemović, uno dei punti fermi della difesa, intervistato da Tuttosport, racconta cosa significa per una neopromossa affrontare il salto di categoria.

"Dalla B alla A è un altro mondo, serve una differente e superiore assunzione di responsabilità. Se prima qualche volta potevamo gestire, adesso dobbiamo sempre spingere al 110%" dice il difensore bosniaco, che non nasconde l’ambizione: "Non dimentichiamo da dove veniamo… la priorità resta il mantenimento della categoria, però ci stiamo rendendo conto di essere forti. Possiamo fare una grande stagione".

Fondamentale, secondo Muharemović, è l’ambiente che lo circonda. "La fiducia che sento qui a Sassuolo sostiene l’autostima. Personalmente sono molto contento, ma a 22 anni non posso che pensare a lavorare di più e a migliorarmi giorno per giorno". Anche il tecnico, Fabio Grosso, ha un ruolo chiave: "Parliamo tanto, e nelle analisi ci mette il cuore, e questo ai giocatori arriva".

Il talento tecnico di Muharemović si abbina alla centralità di Domenico Berardi: "È un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Ha qualità non ordinarie, e il suo aiuto ai più giovani è costante. In campo è serissimo, ma sa anche scherzare".