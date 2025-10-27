Sassuolo, sospiro di sollievo Berardi: esito negativo per tutti gli esami dopo il trauma cranico
Nessun problema specifico e nessuna complicazione per Domenico Berardi, capitano del Sassuolo che ieri contro la Roma ha dovuto abbandonare anzitempo il campo per colpa di uno scontro di gioco con Cristante che gli aveva procurato un trauma cranico. Il giocatore è stato accompagnato in ospedale dopo la partita per eseguire degli accertamenti che fortunatamente hanno dato esito negativo. Questa la breve nota in merito del Sassuolo:
"In seguito al trauma cranico accusato ieri da Domenico Berardi durante il match Sassuolo-Roma, il calciatore si è sottoposto a controlli specifici presso l’ospedale di Reggio Emilia che hanno dato tutti esito negativo".
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l'Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Tudor via se non batte l'Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
Tiribocchi: "Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana allenatore da categoria superiore"
Tiribocchi: "Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana allenatore da categoria superiore"
