Roma formato trasferta e prima in classifica, Il Romanista in apertura: "That's football"

"That's football" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Vittoria per 1-0 dei giallorossi in casa del Sassuolo davanti a 10mila tifosi romanisti. Decide un gol di Paulo Dybala al 16'. Quinta vittoria consecutiva in trasferta per la truppa di Gasperini, ora prima in classifica insieme al Napoli.

Con questa vittoria, la squadra di Gasperini sale a quota 18 punti, raggiungendo il Napoli in testa alla classifica. Non accadeva dalla stagione 2013/2014 che la Roma fosse prima dopo le prime otto giornate: un segnale forte alle rivali, che certifica le ambizioni di un gruppo che avrà sicuramente alcuni limiti, ma anche ampi margini di crescita.

"Sono soddisfatto della posizione in classifica e della gara di oggi. Il Sassuolo sta facendo molto bene e dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, c'è stata un'ottima partita e la risposta della squadra c'è stata" il commento di mister Gasperini dopo il match.