Scarpa d'Oro, Kane irraggiungibile per Haaland e Mbappe. Nella top-20 c'è anche Malen.

Harry Kane segna ancora e si avvicina sempre più alla conquista della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese sta dominando da settimane la classifica e tiene a distanza di sicurezza Kylian Mbappé ed Erling Haaland, appaiati in seconda posizione. Alle spalle del trio di testa c'è ora Dion Bejlo, trascinatore della Dinamo Zagabria che ha conquistato il titolo in Croazia. Poi la strana coppia formata da Igor Thiago e Vedat Muriqi, mentre la Serie A è fuori dalla Top 10: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, resta in 13esima piazza in compagnia di Lamine Yamal, Joaquin Panichelli e Ante Budimir.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 66

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 48

3. Erling Haaland (Real Madrid) 48

4. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 43

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 42

5. Igor Thiago (Brentford) 42

7. Ayase Ueda (Feyenoord) 37,5

8. Luis Suárez (Sporting CP) 36

8. Deniz Undav (Stoccarda) 36

8. Esteban Lepaul (Rennes) 36

11. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 34,5

12. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33

13. Lautaro Martinez (Inter) 32

13. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32

13. Ante Budimir (Osasuna) 32

13. Lamine Yamal (Barcellona) 32

17. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31.5

17. Ryan Mmaee (Omonia) 31,5

19. Mason Greenwood (Marsiglia) 30

19. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30

19. Antoine Semenyo (Manchester City) 30

19. Eldor Shomurodov (Basaksehir) 30

19. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 30

19. Donyell Malen (Roma/Aston Villa) 30