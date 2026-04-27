Adani: "Facciamo ridere... Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora"

L'ex difensore Daniele Adani ha commentato il pari deludente di San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti negli studi de La Domenica Sportiva. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Secondo me la metà degli italiani è contenta di questa partita. Pensate a quanti celebreranno... 'Non abbiamo fatto tirare in porta l'avversario'. Quanti lo diranno? Siate sinceri, troppi. Sono 10 anni che dico che per allinearci al mondo dobbiamo fare un calcio di ritmo, di proposta, e vengo preso per filosofo e teorico perché dico che questo calcio non è esportabile. Poi ci dicono che le coppe bisogna giocarle all'estero per esportare il prodotto".

Adani ha poi proseguito così: "Ma facciamo ridere, non emozioniamo. Chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora. Ho una citazione per il primo tempo: 'Non ci resta che piangere'. Questa è la verità, lo sapete tutti, così come sapete che vicino a voi ci sarà quello che dice che non conta lo spettacolo, ma il risultato. Ma sono contenti tutti? I 60.000 di San Siro sono contenti perché hanno raggiunto il terzo-quarto posto. Altra cosa: per contestare il progresso si sono inventati la dicotomia tra il gioco e il risultato in questo Paese. Ragazzi, per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo, e dovete ammetterlo, anche a quelli che ve lo dicono in separata sede".