Commissario in FIGC? La minaccia UEFA: italiane fuori dalle coppe e niente Euro 2032

Avrebbe del clamoroso, se confermato, il retroscena rivelato dal Corriere della Sera in merito all'ennesimo caos che ha scosso il calcio italiano negli ultimi giorni. L'ipotesi del commissariamento della FIGC da parte della politica infatti non sarebbe gradita da parte della UEFA che - in un contatto diretto fra Ceferin e Simonelli - avrebbe fatto sapere al presidente della Lega Serie A di essere pronta a misure che sarebbero pesantissime per l'intero movimento del nostro calcio.

Quali? La mancata assegnazione degli Europei 2032 all'Italia, ma anche e addirittura l'esclusione dei club italiani dalle coppe europee. Cosa che ha spinto lo stesso Simonelli a rilasciare alcune dichiarazioni che hanno gettato acqua sul fuoco. "Se dovesse risultare che qualcuno ha sbagliato, sarà giusto che paghi. Ma giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato", ha detto Simonelli.

L’avviso di garanzia recapitato a Gianluca Rocchi non deve costituire, secondo la Lega di A, l’alibi per tentare di commissariare la federazione. Questa settimana, spiega il quotidiano, si svolgerà un consiglio di Lega per la nomina di un avvocato posto a tutela della Lega e di Ezio Simonelli, come persona danneggiata dal reato contestato a Rocchi. In questo modo la serie A potrà accedere agli atti e costituirsi parte civile quando avrà inizio il processo.