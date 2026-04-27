De Laurentiis pronto ad azionare la macchina del tempo: si torna al Napoli di Hamsik e Lavezzi

Dietro l’angolo ci sono le celebrazioni per l’imminente centenario del 1° agosto, ma in casa Napoli si fa strada l'ipotesi di una nuova rivoluzione. Intanto c'è da pensare alle strutture: stadio, nuova sede e centro sportivo: se non ora, quando?

Si torna all'era di Hamsik e Lavezzi

Secondo La Repubblica, De Laurentiis è sempre più convinto di fare un balzo indietro di almeno un paio di lustri, con l’obiettivo di riposizionarsi nel tipo di calcio in cui ha dato lezioni a tutti: monte ingaggi ridotto e caccia sul mercato a talenti giovani, da trasformare in future plusvalenze. Un ritorno ai tempi degli Hamsik e Lavezzi, insomma. È questo il modello che il presidente si appresta a sottoporre ad Antonio Conte, nel vertice tra i due che si terrà, nella peggiore delle ipotesi, fra tre settimane, appena sarà tagliato in maniera matematica il traguardo della qualificazione per la Champions.

In arrivo un altro bilancio in rosso: difficile poter ripartire da Conte

C’è in ballo anche il futuro della panchina ed è probabile che, a determinate condizioni, il tecnico leccese possa tirarsi indietro, pur essendo sotto contratto fino al 30 giugno del 2027. Non sarebbe del resto lui l’interlocutore più adatto per aprire il nuovo ciclo azzurro, destinato a ripartire su basi giocoforza meno ambiziose dopo un primo e un secondo posto in classifica. Anche questa volta il Napoli chiuderà infatti il suo bilancio in rosso: per raggiungere il pareggio ci sarebbe stata solo una strada, la qualificazione almeno per i quarti di Champions.