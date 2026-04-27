L'Arezzo torna in B dopo 19 anni. I complimenti della Lega e del presidente Bedin

Dopo Vicenza e Benevento, con i veneti addirittura promossi il 16 marzo, ecco che la Lega Pro ha visto eleggere la terza e ultima regina: solo il Girone B, infatti, non aveva ancora deliberato la promozione diretta in Serie B, che ieri è stata conquistata dall'Arezzo, dopo un lungo testa a tesa con l'Ascoli.

E così, dalla Lega B e dal suo presidente Paolo Bedin, arrivano i complimenti alla formazione amaranto:

"Dopo 19 anni l'Arezzo torna in Serie BKT. Sull’importante traguardo raggiunto, il Presidente Paolo Bedin, a nome di tutta la famiglia della Serie B, porta i propri complimenti e dà il benvenuto alla società amaranto e ai tifosi della città toscana. Nell'ultima giornata del girone B del campionato di Serie C, la squadra toscana allenata da Christian Bucchi ha battuto per 3-1 la Torres e, grazie alla sconfitta esterna dell'Ascoli a Campobasso, chiude al comando della classifica con 80 punti contro i 77 dei marchigiani".