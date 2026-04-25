L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
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L'Inter vince in rimonta in casa del Genoa, 2-1 il punteggio in favore delle nerazzurre. Il Genoa passa avanti con Georgsdottir nel primo tempo, ma nella ripresa Milinkovic ribalta tutto in una manciata di minuti e regala la vittoria all'Inter, che consolida così il secondo posto con 40 punti, distante 6 lunghezze dalla Roma capolista. Il Genoa resta fanalino di coda con 9 punti.
LA 29a GIORNATA
Sabato 25 aprile
Como-Parma 1-1
Juventus-Roma 0-1
Lazio-Sassuolo 0-3
Milan-Napoli 0-0
Genoa-Inter 1-2
Domenica 26 aprile
Ternana-Fiorentina
CLASSIFICA
Roma 46
Inter 40
Juventus 32
Napoli 30
Milan 29
Lazio 27
Fiorentina 26*
Como 26
Parma 16
Sassuolo 16
Ternana 13*
Genoa 9
*una partita in meno
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