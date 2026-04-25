Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
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Il Genoa si gioca le ultime chance di salvezza. L'Inter per blindare il secondo posto. Punti pesanti in palio oggi alla Sciorba dove la squadra di De La Fuente ospita le nerazzurre di Piovani. Queste le formazioni ufficiali:
Genoa (4-3-3): Forcinella; Acuti, Di Criscio, Vigilucci, Mele; Lie Eghdami, Hilaj, Cuschieri; Massa, Georgsdottir, Bahr.
Inter (3-5-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Ivana Andres; Merlo, Tomaselli, Detruyer, Schough, Bugeja; Magull, Wullaert.
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