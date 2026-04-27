Per l'Inter è stato un sogno impossibile: il Real ha deciso il futuro di Nico Paz

Una decisione presa. Nico Paz sarà un giocatore del Real Madrid dalla prossima stagione. I Blancos hanno attivato la clausola che permetterà al club di Florentino Perez di 'recomprare' il 2004 argentino. Le Merengues hanno già comunicato ufficialmente al Como e allo stesso Nico Paz l’intenzione di attivare la clausola di riacquisto, fissata a 9 milioni di euro per l’estate 2026. La decisione di fatto è stata presa ai massimi livelli: sono stati lo stesso Perez e i suoi consulenti a decidere di riportare subito l'argentino a casa.

L'Inter, una partita mai aperta

Nelle ultime settimane si erano intensificate le voci su un forte interesse dell’Inter. I nerazzurri, alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo, avevano sondato il terreno, cercando di capire margini e fattibilità. Javier Zanetti come 'ambassador', la possibilità di giocare con Lautaro Martinez... Paz era considerato il profilo perfetto: giovane, tecnico, già ambientato in Serie A e con margini di crescita enormi. Ma la partita non si è mai aperta.

Il futuro delle Merengues

Passato e futuro. Nico Paz, figlio d'aerte, è cresciuto a pane e Castilla, la seconda squadra del Madrid. Nell'estate del 2024 la decisione da parte della società spagnola: cederlo al Como per 6 milioni di euro ma con recompra favorevole ed eventuale percentuale sulla rivendita. Il Tottenham in passato ci aveva provato, tentando il Como con 70 milioni ma l'idea del club di Fabregas e del Madrid, il gentlemen agreement tra le parti era chiaro, chiarissimo. E il futuro di Nico Paz è già scritto.