Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Milan, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport di quanto visto in campo: "Abbiamo fatto poco per vincerla, avevamo il timore di entrare in possesso della partita fino in fondo e rischiare qualcosa. Loro sono veramente bravi a farti credere di essere in controllo, a farti dimenticare dei luoghi e a farti attrarre dalla partita. Ma loro riconquistano palla e ribaltano subito il campo, questo ci ha un po' frenato. Nel secondo tempo siamo stati più liberi, abbiamo anche cercato qualche colpo, qualche giocata individuale, ma non ci siamo riusciti perché loro si erano abbassati molto. Tutto sommato va bene così, se poi perdi una partita così si parla di squadra poco matura e poco intelligente. E' corretto il risultato ed è corretto quello che ci portiamo a casa".

E' stata la miglior partita di David?

"Ne ha giocate diverse di partite di livello, è pulito come calciatore e sa gestire nello stretto con qualità e sensibilità. Poi se c'è l'impatto fisico e da saltare un uomo, se c'è da creare la giocata fisica o il colpo di testa, fa fatica. Ma è un ragazzo d'oro che corre tanto e dà tantissimo alla causa della squadra in termini di fatica e pressione. Così perde un po' di lucidità, serve dargli meriti per una gara come oggi".

Conceicao migliore in campo… Dove può crescere ancora?

"E' un ragazzo già maturo, ci si può costruire un futuro importante perché ha la conoscenza di quelle che sono le sue grandi qualità ed i suoi piccoli difetti. Non resta che allenarlo, che fargli prendere qualcosa in più a quanto fa già vedere. Quando abbassa la testa e va uno contro uno ti fa sempre secco, poi però perde di vista i contorni, gli spazi che gli si creano. Mette sempre in difficoltà nel dover difendere, fa liberare altre situazioni e a volte non riesce a tenerne di conto. Ma lui parla da solo dei suoi limiti, quindi siamo già a dama".

Da dentro avevate la sensazione che ci fosse qualche problema nel mondo arbitrale?

"Per me diventa difficile parlare di questo. Io nella mia professione a volte credevo di sapere tutto, io cerco sempre di stare bene con i calciatori per esempio... In Nazionale però non mi è riuscito. Da fuori poteva sembrare ci fosse qualche episodio contrastante come c'è stato, ma se vogliamo bene al calcio ora bisogna aspettare e fare meno commenti inutili possibile. E il mio sarebbe un commento inutile, quindi preferisco non darlo".