TMW Serie B, la lotta per la promozione. Il punto della situazione su Venezia, Monza e Frosinone

La top 3 della Serie B 2025/2026 è praticamente sigillata. Con due giornate ancora da disputare, le squadre destinate a occupare i posti dal primo al terzo sono esclusivamente Venezia, Monza e Frosinone: nessuna formazione esterna può più inserirsi.

Anche nell'ipotesi in cui il Palermo vincesse entrambe le ultime due gare raggiungendo quota 75, non riuscirebbe comunque a scavalcare né il Monza né il Frosinone. Il regolamento (CU n. 39/A) stabilisce che in caso di parità di punti la discriminante sia la classifica avulsa negli scontri diretti. Contro il Monza, i rosanero non hanno conquistato nemmeno un punto nelle due sfide stagionali: 0-3 in casa alla 10ª giornata e 0-3 in trasferta alla 30ª. Il Monza vanta 6 punti a 0 negli scontri diretti col Palermo, e a parità di punti totali il distacco è incolmabile per via regolamentare. La situazione contro il Frosinone è diversa ma porta allo stesso esito: le due sfide si sono concluse con un 0-0 alla 2ª giornata (in casa del Palermo) e un 1-1 alla 34ª (in casa del Frosinone), con un punto a testa in entrambi i casi. A parità di punti negli scontri diretti (2-2) e a parità di differenza reti negli stessi incontri (1 segnato e 1 subito per entrambe), si passa al terzo criterio: la differenza reti nell'intero campionato. Il Frosinone è a +36, il Palermo a +29: anche su questo fronte, i ciociari vincono il confronto.

Venezia: a un passo dalla promozione diretta

Il Venezia guida la classifica a 78 punti con un vantaggio di tre lunghezze su Monza e Frosinone (entrambe a 75). I lagunari disputeranno le ultime due giornate in trasferta a Spezia (1° maggio) e in casa contro il Palermo (8 maggio). Non è ancora sufficiente per la promozione diretta matematica: nella — remota — ipotesi in cui Venezia perdesse entrambe le gare rimanendo a 78 punti, e sia Monza sia Frosinone vincessero entrambe le proprie, le due inseguitrici raggiungerebbero quota 81, scavalcando i veneti.

Il Venezia, però, può garantirsi la promozione diretta già alla 37ª giornata con una vittoria sul campo dello Spezia: a quel punto salirebbe a 81 punti e, forte del vantaggio negli scontri diretti su entrambe le rivali (6-0 su Monza in due gare, 5-1 su Frosinone), non potrebbe essere scavalcata in classifica.

Monza-Frosinone: scontro per il 2° posto

Monza e Frosinone sono appaiate a 75 punti, ma non sono sullo stesso piano: il regolamento prevede che in caso di parità la discriminante sia la classifica avulsa negli scontri diretti. Il Monza ha totalizzato 4 punti nelle due sfide con il Frosinone (vittoria 1-0 a Frosinone, pareggio 2-2 in casa) contro l'unico punto dei ciociari. In caso di arrivo a pari punti, quindi, Monza è 2° e Frosinone è 3°. Per ribaltare la situazione, il Frosinone deve chiudere il campionato con più punti totali di Monza: non basta pareggiare il distacco.

Il Frosinone affronta i ultimi due turni in trasferta in casa della Juve Stabia (1° maggio) e in casa contro il Mantova (8 maggio). Il Monza va a Mantova (1° maggio) e ospita l'Empoli (8 maggio). Da notare che il Mantova si trova ad affrontare il Monza alla 37ª e il Frosinone alla 38ª: i lombardi potrebbero influenzare in modo determinante la corsa per la Serie A.

Le combinazioni decisive:

Se il Frosinone vince a Juve Stabia (78 pt) e il Monza perde a Mantova (75 pt): Frosinone in testa agli scontri non vale nulla perché il gap in classifica lo porta avanti. Il Frosinone è momentaneamente 2° con 3 punti di vantaggio su Monza prima dell'ultima giornata.

Se entrambe vincono alla 37ª (entrambe a 78): situazione invariata — Monza 2° per scontri diretti — e tutto si decide all'ultima giornata.

Se il Monza vince entrambe le gare (81 punti): è promosso direttamente in Serie A a prescindere dal Frosinone, che al massimo raggiungerebbe 81 pareggiando in avulsa ma perdendo per gli scontri diretti.

Se il Frosinone vince entrambe le gare (81 punti) e il Monza ne vince soltanto una (78 punti): Frosinone 2°, Monza 3° e ai playoff.