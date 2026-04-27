Super rimonta del Toro sull'Inter. Chivu si prende le colpe, e il caos arbitri non c'entra

Pomeriggio ricco di colpi di scena quello della domenica all'Olimpico Grande Torino. Inter sul doppio vantaggio grazie alle reti di Thuram nel primo tempo e di Bisseck a inizio ripresa ma recuperato nel giro di nove minuti, dal 70' al 79', dai gol di Simeone e Vlasic. Discorso Scudetto già rimandato venerdì per i nerazzurri, che adesso dovranno fare soltanto tre punti nelle prossime quattro giornate per vincere il tricolore.

Le parole di D'Aversa.

Soddisfatto per la reazione dei suoi il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, che nel post gara ha affermato: "Abbiamo fatto bene, anche grazie a chi è subentrato, ma eravamo già partiti meglio a inizio secondo tempo. Ci abbiamo creduto di più e potevamo anche ribaltare di tutto il risultato. Sono gratificato di come la squadra ha giocato, sono orgoglioso".

Le parole di Chivu.

Dall'altra parte Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, si è preso le colpe per come è andata la partita e per la rimonta subita, non inserendo però il caos arbitri tra le motivazioni del calo dei suoi giocatori: "Parlo di calcio. Sono un tecnico e vengo pagato per preparare al meglio le partite e trasmettere serenità e motivazioni giuste. Sul 2-0 non ho fatto bene il mio lavoro e mi prendo la responsabilità ma cambia poco, ci mancano tre punti per vincere lo Scudetto".