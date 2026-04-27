Un punto che fa piacere sia ad Allegri che a Spalletti: Milan-Juve, un altro 0-0. Per la Champions

Un punto che pesa, ma senza spettacolo. Milan e Juventus si dividono la posta a San Siro con uno 0-0 che rispecchia fedelmente l’andamento di una gara bloccata, povera di occasioni e gestita con grande attenzione da entrambe. Più che una battaglia, a tratti è sembrata una partita giocata col freno a mano tirato, con il chiaro obiettivo di non concedere nulla.

Le difese prevalgono sugli attacchi, confermando le difficoltà delle due squadre nel trovare un riferimento offensivo realmente incisivo. Il pareggio accontenta soprattutto tutti: il Milan resta terzo a quota 67 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio su Como e Roma. La Juventus, invece, rimane quarta a 64, conservando comunque un margine ancora prezioso sulle inseguitrici.

Nel post-partita, Luciano Spalletti ha parlato di “gara intelligente”, sottolineando l’importanza dell’equilibrio: “Dovevamo stare sempre in ordine, abbiamo fatto ciò che era corretto fare”. Dello stesso avviso Massimiliano Allegri: “Partita molto equilibrata e tattica, è un punto che ci fa fare un passettino avanti”.

Uno 0-0 che conferma un trend recente: quando Milan e Juventus si affrontano, spesso finiscono per annullarsi: ben quattro degli ultimi cinque incroci sono terminati senza reti. E anche stavolta è andata esattamente così.