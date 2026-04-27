TMW Serie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone B

Conclusa nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, la regular season di Serie C, che ha visto Vicenza, Arezzo e Benevento promosse in Serie B, e svariate retrocessioni in D: scivolano in quarta serie Triestina, Virtus Verona, Pro Patria, Pontedera, Foggia, Siracusa e Trapani, con un solo playout in programma, quello del Girone B tra Torres e Bra. Da segnalare, a novembre, l'esclusione del Rimini.

A ogni modo, la classifica dei cannonieri del campionato è stata delineata.

Con TuttoMercatoWeb.com, andiamo quindi a vedere quella che è la classifica marcatori completa del Girone B (tra parentesi il numero di rigori segnati):

13 gol: Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli)

12 gol: Cianci (2; Arezzo), Gori (4; Ascoli), Pattarello (5; Arezzo)

11 gol: Di Carmine (5; Livorno)

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Montevago (Perugia), Puczka (5; Juventus NG), Tavernelli (Arezzo)

9 gol: Di Stefano (Torres), Eusepi (3; Sambenedettese), Dionisi (3; Livorno), Dubickas (Ternana), Guerra (Juventus NG), Milanese (Ascoli), Ravasio (2; Arezzo)

8 gol: Fischnaller (1; Ravenna), Franzolini (Forlì), Sinani (Bra), Tenkorang (Ravenna)

7 gol: Luciani (2; Ravenna/Torres), Pettinari (1; Ternana), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro)

6 gol: Baldini (2; Bra), Cortesi (1; Carpi/Arezzo), Ferrante (Ternana), Macrì (Forlì), Petrelli (2; Forlì), Rizzo Pinna (1; Ascoli)

5 gol: Bacchin (Perugia), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), D’Andrea (2; Pineto), Fabrizi (Pianese), Gala (Campobasso), La Mantia (1; Gubbio), Leonetti (1; Campobasso), Lionetti (Bra), Magnaghi (Campobasso), Menarini (Forlì), Paganini (1; Vis Pesaro), Tessiore (Guidonia Montecelio), Vitali (Pontedera), Zuppel (1; Guidonia Montecelio)

4 gol: Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Bertini (1; Pianese), Candellori (Sambenedettese), Carraro (Gubbio), Chierico (Arezzo), Deme (Juventus NG), Esempio (1; Guidonia Montecelio), Faggi (Pontedera), Jallow (Vis Pesaro), Kerrigan (Ternana), Manzari (2; Perugia), Musso (Torres), Pellegrino (Pineto), Sorrentino (Torres), Spavone (Guidonia Montecelio), Vezzoni (Vis Pesaro), Yeboah (Pontedera), Varela (Arezzo), Zagnoni (Carpi)

3 gol: Anghelè (Juventus NG), Corazza (2; Ascoli), Corradini (Ascoli), Coveri (Forlì), Di Marco (Ravenna), Di Paola (Vis Pesaro), Diakitè (1; Torres), Galuppini (1; Ascoli), Gargiulo (Campobasso), Ghirardello (Gubbio), Giovannini (Vis Pesaro), Leonardi (Ternana), Machin (Vis Pesaro), Malagrida (Livorno), Motti (Ravenna), Nabian (Pontedera), Okaka (Ravenna), Ongaro (Pianese), Padula (Campobasso), Postiglione (Pineto), Primasso (Vis Pesaro), Sall (Carpi), Sannipoli (Guidonia Montecelio), Schirone (Pineto), Sodero (Pianese), Solini (Ravenna), Stanzani (1; Carpi), Vigliotti (Pineto), Zini (Sambenedettese)

2 gol: Amaradio (Juventus NG), Arena (Arezzo), Biondi (Livorno), Bonassi (Livorno), Borsoi (Pineto), Brunet (Campobasso), Cerretti (Pontedera), Cerri (Juventus Next Gen), Cioffi (Livorno), Coccia (Pianese), Corsinelli (Ravenna), Di Biase (Bra), Di Massimo (Gubbio), Figoli (Carpi), Germinario (Pineto), Giunti (Perugia), Guccione (Arezzo), Gunduz (Juventus Next Gen), Konate (Sambenedettese), Ionita (Arezzo), La Marca (Bra), Ladinetti (1; Pontedera/Perugia), Lancini (Campobasso), Lo. Lombardi (Carpi), Lu. Lombardi (Pineto), Lonardo (Sambenedettese), Majer (Ternana), Manetti (Forlì), Marchesi (Livorno), Marrancone (Pineto), Martey (Pianese), Mastinu (Torres), Mastropietro (Pineto/Gubbio), Mawuli (Arezzo), Minaj (Bra), Minta (Gubbio), Nebuloso (Pineto), Nepi (Perugia), Noce (Livorno), Okoro (Juventus NG), Orellana (Ternana), Panelli (Carpi), Pedro Felipe (Juventus NG), Peralta (Livorno), Pucciarelli (Vis Pesaro), Renzi (Arezzo), Riccardi (Perugia), Rossini (Carpi), Sala (Torres), Salines (Campobasso), Sapola (Pontedera), Scaccabarozzi (Pontedera/Forlì), Signorini (Gubbio), Silipo (Ascoli), Starita (Torres), Sussi (Pianese), Tourè (Sambenedettese), Tozzuolo (Perugia), Trombetta (1; Forlì), Vallocchia (Ternana), Varone (Gubbio)

1 gol: Agazzi (Campobasso), Angella (Perugia), Aramu (Ternana), Armstrong (Bra), Baggi (Pineto), Baldi (Livorno), Bani (Ravenna), Battista (Sambenedettese), Bianconi (Ravenna), Bolsius (Perugia), Bruscagin (Gubbio), Capuano (Ternana), Cavallini (Forlì), Ceccacci (Vis Pesaro), Celesia (Campobasso), Chiabotto (Bra), Chesti (Pianese), Cristallo (Campobasso), Curado (Ascoli), Da Pozzo (Ravenna), De Col (Arezzo), Del Sole (Ascoli), Di Bitonto (Gubbio), Dalmazzi (Sambenedettese), Damiani (Ascoli), Dimatteo (Bra), Djankpata (Gubbio), Donati (Ravenna), Durmush (Ternana), El Haddad (Pineto), Falasco (Livorno), Farinelli (Forlì), Faticanti (Juventus NG), Fiordaliso (Bra), Forte (Carpi), Frascatore (Guidonia Montecelio), Gaddini (Carpi), Gagliardi (Pineto), Gentile (Livorno), Gerbi (Carpi), Gil Puche (Juventus Next Gen), Giraudo (Perugia), Hraiech (Gubbio), Iaccarino (Arezzo), Iaiunese (Sambendettese), Ianesi (Pontedera/Pianese), Ienco (Pineto), Ilari (Ravenna/Forlì), Kabashi (Pontedera), Kanoute (Perugia), Joselito (Perugia), Lari (Vis Pesaro), Licina (Juventus Next Gen), Liviero (Torres), Lombari (Campobasso), Macca (Juventus NG), Maestrelli (Ternana), Mandorlini (Ravenna), Marranzino (Sambenedettese), Martella (Ternana), Martina (Campobasso), Matos (Perugia), Migliardi (Pontedera), Milani (Bra), Ndoj (Ascoli), Ndrecka (Ternana), Nicastro (Vis Pesaro), Nicoletti (Ascoli), Nunziatini (Torres), Oboavwoduo (Juventus Next Gen), Ogunseye (1; Perugia), Onofri (Forlì), Oviszach (Ascoli), Pagliai (Ascoli), Palomba (Forlì), Panaioli (Livorno), Panico (1; Ternana), Piccoli (Sambenedettese), Pierno (Campobasso), Pietra (Carpi), Podda (Gubbio), Polizzi (Pontedera/Perugia), Proietto (Pianese), Pugno (Juventus NG), Rabuffi (Bra), Rottensteiner (Bra), Rrapaj (Ravenna), Saporetti (Forlì), Sarr (Campobasso), Sbaffo (1; Sambenedettese), Scapin (Bra), Serra (Campobasso), Sganzerla (Bra), Simeoni (Pianese), Stoppa (Sambenedettese), Tascone (Guidonia Montecelio), Taverano (Vis Pesaro), Tirelli (Pianese), Tommasini (Gubbio), Turco (Juventus NG), Turicchia (Juventus NG), Vacca (Juventus NG), Vitturini (Guidonia Montecelio), Vona (Pontedera), Zallu (Gubbio), Zanandrea (Torres), Zappella (Guidonia Montecelio), Zecca (Torres), Zoboletti (Sambenedettese)