Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
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Si chiude la 19ª giornata di Serie A femminile, una gara in programma: alle 18.00 il fischio d'inizio di Ternana-Fiorentina.
LA 19a GIORNATA
Sabato 25 aprile
Como-Parma 1-1
Juventus-Roma 0-1
Lazio-Sassuolo 0-3
Milan-Napoli 0-0
Genoa-Inter 1-2
Domenica 26 aprile
18.00 Ternana-Fiorentina
CLASSIFICA
Roma 46
Inter 40
Juventus 32
Napoli 30
Milan 29
Lazio 27
Fiorentina 26*
Como 26
Parma 16
Sassuolo 16
Ternana 13*
Genoa 9
*una partita in meno
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