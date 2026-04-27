Venezia, presentato “Venezia Futuro”: Il primo passo nella formazione dei giovani calciatori

Il Venezia FC annuncia la nascita di “Venezia Futuro”, un nuovo progetto tecnico strutturato che rappresenta la base sportiva del Club.

Venezia Futuro è l’avvio di un percorso chiaro e identitario, pensato per insegnare calcio secondo standard professionali fin dai primi calci. Nasce con la stessa visione calcistica della Prima Squadra e del Settore Giovanile, con l’obiettivo di costruire nel tempo un modello riconoscibile, moderno e orientato allo sviluppo del talento.

Il progetto è dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni e ha come obiettivo primario l’insegnamento del calcio: sviluppo della tecnica, dell’intelligenza di gioco, dell’educazione sportiva e della mentalità.

Il percorso formativo è strutturato per accompagnare i giovani calciatori in una crescita progressiva, attraverso metodologie moderne e programmi di lavoro coerenti con gli standard del Club.

Venezia Futuro rappresenta il primo accesso naturale al Settore Giovanile del Venezia FC: un passaggio costruito su continuità tecnica e metodologica, che consente ai giovani di crescere all’interno di un’unica visione calcistica, favorendo un percorso interno chiaro e strutturato.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani del territorio, con l’obiettivo di valorizzarne il potenziale e costruire nel tempo un forte senso di appartenenza. Il progetto nasce per diventare un punto di riferimento, capace di coniugare crescita sportiva e identità, rafforzando il legame tra il Club e la propria comunità.

A supporto di questo percorso, il Venezia FC garantisce standard elevati attraverso uno staff qualificato, metodologie di lavoro condivise e un aggiornamento continuo dei programmi tecnici, con l’obiettivo di offrire un ambiente formativo serio, moderno e coerente con le ambizioni del Club.

Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager VFC - “Per il Venezia FC questo è un passaggio strategico. Costruire il futuro di un Club significa investire con competenza nella formazione dei giovani calciatori. Venezia Futuro nasce con un’identità precisa: insegnare calcio secondo standard professionali, con metodo, qualità e valori chiari. Vogliamo creare una struttura riconoscibile, capace di valorizzare il territorio e diventare un riferimento nazionale nella formazione. Questo progetto rappresenta l’inizio di un percorso tecnico forte, moderno e ambizioso, che nel tempo potrà svilupparsi anche oltre i confini nazionali".

Nei prossimi mesi il Club comunicherà ulteriori dettagli relativi a staff tecnico, programmi sportivi, date e modalità d’iscrizione agli Open Days.