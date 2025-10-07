Tonali torna in Italia e incontra il suo agente. Sullo sfondo resta sempre vigile la Juventus

Sandro Tonali torna in Italia, pronto a recarsi a Coverciano per rispondere alla convocazione in Nazionale da parte del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Il centrocampista del Newcastle farà parte della rosa azzurra chiamata ad affrontare i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Estonia e Israele.

Ma i motivi della sua presenza sono legati soltanto al campo o c'è anche altro? Come rivelato da Goal.com, nella giornata di ieri il centrocampista si è incontrato a Milano con il proprio agente Beppe Riso: un'occasione anche per fare il punto sulla situazione attuale e su eventuali prospettive per il futuro. Tonali è legato al Newcastle da un ricco contratto fino al 2028 da 9 milioni di euro - bonus compresi - all'anno ma, nonostante si trovi molto bene in Premier League, non disdegnerebbe un ritorno in Italia la prossima estate.

Su di lui c'è da tempo la Juventus, con l'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo aveva messo in cima alla lista dei propri desideri. L'interesse da parte della Vecchia Signora, tuttavia, non è scemato nemmeno da quando l'ex dirigente toscano è stato sollevato dal proprio incarico ed è subentrato al suo posto Damien Comolli. La situazione resta dunque da monitorare.