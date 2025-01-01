Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta

La tre giorni di coppe mantiene l'Italia al terzo posto nel ranking UEFA stagionale, decisivo per l'assegnazione del posto aggiuntivo in Champions League. Con l'Inghilterra che ha già preso il volo è bagarre per la seconda e ultima posizione. Il giovedì di Europa e Conference League ci ha regalato tre vittorie importanti ma la Germania è ancora salda davanti. Questo lo scenario attuale:

1. Inghilterra (9 su 9) 13.166

2. Germania (7 su 7) 11.660

- - -

3. Italia (7 su 7) 11.071

4. Spagna (8 su 8) 10.609

5. Portogallo (4 su 5) 10.600

6. Polonia (4 su 4) 10.406

7. Francia (7 su 7) 10.214

8. Cipro (3 su 4) 10.000

9. Danimarca (2 su 4) 9.500

10. Grecia (4 su 5) 8.425

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Atalanta 15.500

2. Inter 14.000

3. Juventus 13.000

3. Napoli 11.000

5. Fiorentina 8.000

5. Bologna 8.000

5. Roma 8.000

Punti totali: 77.500 - Media: 11.071



- - -

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine della tre giorni di coppe. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 131.500

2. Bayern Monaco 126.000

3. Inter 121.250

4. Manchester City 118.250

5. Liverpool 115.500

6. Paris Saint-Germain 110.000

7. Borussia Dortmund 98.750

8. Bayer Leverkusen 98.250

9. Arsenal 97.000

10. Barcellona 96.250

11. Atletico Madrid 91.500

12. Chelsea 89.000

13. Roma 88.500

14. Benfica 87.750

15. Eintracht Francoforte 83.000

16. Atalanta 80.500

17. Manchester United 76.500

18. PSV Eindhoven 71.250

19. Feyenoord 70.000

20. Brugge 69.750

24. Fiorentina 68.000

25. Juventus 66.250

26. Milan 66.000

30. Napoli 62.000

34. Lazio 59.000

96. Bologna 19.000

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28

Quattro posti Champions 2027/28

1. Inghilterra 104.005

2. Italia 912.017

3. Spagna 85.562

4. Germania 82.777

5. Francia 75.391

Tre posti Champions 2027/28

6. Olanda 65.366

Due posti Champions 2027/28

7. Portogallo 63.266

8. Belgio 57.750

9. Turchia 47.925

10. Repubblica Ceca 45.025

11. Grecia 42.637

12. Polonia 41.406

13. Danimarca 39.356

14. Norvegia 38.587

15. Svizzera 33.700