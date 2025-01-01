Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
La tre giorni di coppe mantiene l'Italia al terzo posto nel ranking UEFA stagionale, decisivo per l'assegnazione del posto aggiuntivo in Champions League. Con l'Inghilterra che ha già preso il volo è bagarre per la seconda e ultima posizione. Il giovedì di Europa e Conference League ci ha regalato tre vittorie importanti ma la Germania è ancora salda davanti. Questo lo scenario attuale:
1. Inghilterra (9 su 9) 13.166
2. Germania (7 su 7) 11.660
- - -
3. Italia (7 su 7) 11.071
4. Spagna (8 su 8) 10.609
5. Portogallo (4 su 5) 10.600
6. Polonia (4 su 4) 10.406
7. Francia (7 su 7) 10.214
8. Cipro (3 su 4) 10.000
9. Danimarca (2 su 4) 9.500
10. Grecia (4 su 5) 8.425
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Atalanta 15.500
2. Inter 14.000
3. Juventus 13.000
3. Napoli 11.000
5. Fiorentina 8.000
5. Bologna 8.000
5. Roma 8.000
Punti totali: 77.500 - Media: 11.071
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine della tre giorni di coppe. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 131.500
2. Bayern Monaco 126.000
3. Inter 121.250
4. Manchester City 118.250
5. Liverpool 115.500
6. Paris Saint-Germain 110.000
7. Borussia Dortmund 98.750
8. Bayer Leverkusen 98.250
9. Arsenal 97.000
10. Barcellona 96.250
11. Atletico Madrid 91.500
12. Chelsea 89.000
13. Roma 88.500
14. Benfica 87.750
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Atalanta 80.500
17. Manchester United 76.500
18. PSV Eindhoven 71.250
19. Feyenoord 70.000
20. Brugge 69.750
24. Fiorentina 68.000
25. Juventus 66.250
26. Milan 66.000
30. Napoli 62.000
34. Lazio 59.000
96. Bologna 19.000
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 104.005
2. Italia 912.017
3. Spagna 85.562
4. Germania 82.777
5. Francia 75.391
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 65.366
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 63.266
8. Belgio 57.750
9. Turchia 47.925
10. Repubblica Ceca 45.025
11. Grecia 42.637
12. Polonia 41.406
13. Danimarca 39.356
14. Norvegia 38.587
15. Svizzera 33.700
