Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"

Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:43Serie A
Ivan Cardia

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, interviene in conferenza stampa dopo l'assemblea dei club di quest'oggi. Diretta testuale a cura di TMW.

15.25 - Inizia la conferenza stampa: "Assemblea di cose d'ordine, ci siamo dedicati soprattutto alle licenze nazionali che andranno poi in approvazione nel consiglio federale del 19 dicembre. Ci sono dei suggerimenti dei club di Serie A che andranno perfezionati nel weekend per fare una sintesi da presentare in Federazione a Gravina, nel consiglio che svolgeremo in collegamento da Riyahd. L'assemblea ha anche preso in considerazione la proposta del Milan di mettere un tetto al prezzo del biglietto del settore ospiti: non mi sembra ci sia grande condivisione, si è deciso di costituire una commissione che dovrà portare a una proposta e poi a una votazione. Alla proposta, che nasce dal Milan, si sono associate anche altre squadre, tra cui Juventus e Inter. Poi abbiamo discusso della modifica dello statuto.

Oggi è un anno che sono stato eletto: abbiamo fatto un po' di cose, spero giudicate positivamente. Non sto a fare un elenco, ma penso che intanto si sia ritrovata unità d'intenti con la Federazione: quando c'è armonia si lavora meglio, poi si discute anche partendo da posizioni diverse, ma la Lega ha aiutato i club a dialogare con la FIGC. Abbiamo ottenuto anche alcuni benefici nell'ambito delle licenze nazionali, per esempio di non considerare nel costo del lavoro allargato gli italiani under 23: consente di investire sui giovani italiani e può essere un aiuto alla Nazionale. Mi pare una cosa molto positiva. Inoltre in quest'anno abbiamo concordato una riduzione automatica degli stipendi del 25% in caso di retrocessione, mi pare una cosa che vada verso la sostenibilità del sistema: se chi retrocede non ha meccanismi per equilibrare il costo diventa tutto meno sostenibile. Abbiamo consolidato i rapporti con il governo, ho avuto modo di incontrare tutti i vertici dell'esecutivo, a partire dalla presidente Giorgia Meloni. Ognuno deve fare il suo mestiere, ma noi rappresentiamo una parte importante del PIL italiano e anche l'immagine dell'Italia all'estero, come mi ha rappresentato Meloni: una Nazionale vincente, che tutti ci auguriamo vada ai Mondiali, sarebbe un bel biglietto da visita per il Paese. Io vedo tanto scetticismo, ma lo vedevo anche nel 2021 quando siamo andati agli Europei: sembrava dovessimo uscire subito, invece, con la grinta che anche Gattuso saprà trasmettere, sono convinto che faremo la nostra bella strada. Sempre che tutto vada come ci auguriamo.

Ci sono un po' di prime volte in Lega che mi piace citare: il presidente della FIFA, ma anche il Capo della Polizia. Con quest'ultimo abbiamo iniziato a discutere delle cose che servono al calcio, ipotizzando un protocollo d'intesa anche per quei temi che angosciano i tifosi, a partire dal divieto di trasferta che spesso viene comunicato a poche ore. E poi ci siamo chiesti perché i tifosi ospiti vanno relegati tutti in un settore, che è la curva: se uno è abbonato in casa, perché non può andare nello stesso settore in trasferta? Sono cose condivise con la Polizia, l'obiettivo è trasformare gli stadi in luoghi sicuri, dove non entrino i malviventi. Le autorità si stanno battendo, credo che gli strumenti possano esserci a breve, per far sì che allo stadio vada solo chi vuole andare a tifare per la propria squadra".

Le indiscrezioni su una possibile partnership più stretta con DAZN?
"Non dipende dalla Lega, ma dalle singole squadre. È un'iniziativa economica importante di DAZN, che prevede la quotazione in pochi anni: ogni presidente deve valutare se quell'investimento può interessarlo o meno. È una cosa che DAZN sta offrendo come opportunità, anche a condizioni vantaggiose, alle singole società o alle rispettive proprietà: per esempio, nel caso del Milan, penso che potrebbe essere non il club calcistico, ma RedBird. Se dovessero farlo loro, sarebbe già un buon indicatore della bontà dell'investimento".

Se alcuni aderissero e altri no, non sarebbe uno squiliibrio?
"Beh, intanto sarebbe una partecipazione marginale. Molti presidenti avevano azioni della FIAT, ma non incidevano sulle scelte della Juventus. È un esempio paradossale, ma per dire che un azionista di minoranza non ha grande grip".

Milan-Como rientrerà tra le cose fatte in quest'anno?
"Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un'ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall'Asia. L'AFC è l'unica che non ha dato un ok pulito, ma con due condizioni talmente impraticabili da non potersi considerare valide. Per questo abbiamo chiesto alla FIFA di dare una risposta finale: non reputiamo accettabili quelle condizioni, ma non perché non le vogliamo accettare. È impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla come tale. Come pure andare a giocare in Australia senza arbitri italiani. Ma poi io dico: cara confederazione asiatica, ti sei accorta che noi a breve andremo in Arabia Saudita, nel territorio asiatico, a giocare una competizione, la Supercoppa, con arbitri italiani? Siamo andati in Cina, in Qatar: forse è un abbaglio. E se è un abbaglio consideriamo quelle condizioni inesistenti e lo prendiamo come parere favorevole. Questo non vuol dire che abbiamo la certezza che si giocherà: vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la FIFA dirà che la partita non s'ha da fare ne prenderemo atto. Non mi sbilancio, e non do nemmeno giudizi, dico solo che il percorso è ancora attivo".

C'è una deadline?
"Sicuramente sì, può essere questo incontro a Doha del 17. Poi se dovesse emergere la necessità di un approfondimento vedremo, ma intanto già il 18 avremo chiaro se ci sarà un orientamento favorevole".

L'alternativa?
"Non abbiamo fatto alcuna ipotesi ancora, proprio perché lavoriamo sull'8 febbraio a Perth. È chiaro che, se il 18 dicembre avessimo chiaro che non si potrà giocare, starà ad Andrea Butti, head of competition, gestire l'organizzazione di quella partita".

Piersilvio Berlusconi ha ipotizzato una partita in chiaro.
"Lo vedremo nel prossimo bando, tanti italiani lo vorrebbero. Vedremo se si potrà prevedere, nei vecchi bandi era prevista questa possibilità: dovremo mettere sul piatto della bilancia le offerte dall'esclusiva totale o da quella limitata. Ma chi non può essere d'accordo?".

Ha detto che non c'è grande condivisione sulla proposta del Milan sul tetto al prezzo dei biglietti nel settore ospiti. Ci può dire di più?
"C'è poco da aggiungere. C'è chi ha detto che c'è libero mercato e chi ha detto che all'estero si fa in maniera diversa, calmierando i prezzi per i settori ospiti. È un po' bianco o nero, quando le società si ritroveranno cercheranno di capire l'orientamento".

Con il Capo della Polizia avete parlato del riconoscimento facciale?
"Ne abbiamo parlato, per me è la frontiera, oggi il riconoscimento è complicato. Però si scontra con alcune cose della normativa sulla privacy, ma sono cose che potrebbero essere superate, per esempio se gli abbonati dessero l'ok con una clausola nel contratto. Abbiamo avuto l'occasione di parlare di cosa accade negli Stati Uniti: appena entri ti danno il benvenuto, c'è la tua foto, al bar se prendi una birra non devi tirare fuori il portafogli perché è già tutto collegato. Il futuro è quello, noi dovremo vedere le best practice senza violare la privacy di nessuno".

Il bilancio del suo primo anno di presidente?
"Intanto dovreste farlo voi, e non io. Io sono soddisfatto e contento di questo periodo, è un lavoro direi impegnativo: benché lo conoscessi, è una scoperta. Di cose da fare ce ne sono tante, dipende anche da come uno nella vita prende gli impegni, se con coinvolgimento o con distacco. Io sono abituato a fare tutto con massimo impegno".

Gravina ha già detto che proporrà di ridurre il turnover tra campionati?
"Mi sembra una cosa molto lontana, io ero sul palco con lui e tutti siamo convinti che 100 società professionistiche siano troppe, o perlomeno difficilmente sostenibili. Gravina ha delle idee, ma non sono state ancora condivise: finché non le scopriremo, ci limitiamo a dire che qualcosa si dovrà fare, ma personalmente non saprei dare una ricetta sulla riduzione del numero di squadre professionistiche, né sulla formula per arrivarci. Facile dire voglio arrivare da 100 a 60, credo sia complicato trovare un criterio per non scontentare tante città".

15.47 - Conclusa la conferenza stampa

Articoli correlati
Simonelli: "Milan-Como a Perth un piccolo sacrificio per una grande questione di... Simonelli: "Milan-Como a Perth un piccolo sacrificio per una grande questione di immagine"
Serie A, Simonelli: "Lasciare Milano fuori dagli Europei sarebbe una figuraccia incalcolabile"... Serie A, Simonelli: "Lasciare Milano fuori dagli Europei sarebbe una figuraccia incalcolabile"
Serie A, la proposta del presidente Simonelli: "Anticipare le partite serali alle... Serie A, la proposta del presidente Simonelli: "Anticipare le partite serali alle 20"
Altre notizie Serie A
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato
Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti TMW RadioRoma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Cagliari, Pisacane: "Palestra mi ha sorpreso subito. Non deve leggere i giornali"... Cagliari, Pisacane: "Palestra mi ha sorpreso subito. Non deve leggere i giornali"
Simonelli: "Milan-Como a Perth non è chiusa. Dall'Asia condizioni inesistenti" Simonelli: "Milan-Como a Perth non è chiusa. Dall'Asia condizioni inesistenti"
Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una... Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"
Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era... Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era già nel bando..."
Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"... Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"
Il Milan ha proposto un tetto ai prezzi del settore ospiti, Simonelli: "Non molto... Il Milan ha proposto un tetto ai prezzi del settore ospiti, Simonelli: "Non molto condiviso"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.1 Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"
Immagine top news n.2 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.5 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.6 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.7 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, Spalletti non ha inciso. Inter, partita insidiosa col Genoa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pisacane: "Palestra mi ha sorpreso subito. Non deve leggere i giornali"
Immagine news Serie A n.3 Simonelli: "Milan-Como a Perth non è chiusa. Dall'Asia condizioni inesistenti"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"
Immagine news Serie A n.5 Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era già nel bando..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Proviamo a saper stare nelle difficoltà e a uscirne"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia-Monza, i convocati di Stroppa: Sverko è recuperato, mentre Franjic no
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Modena, i convocati di Sottil: lieve emergenza difensiva. Out Ponsi e Cotali
Immagine news Serie B n.3 Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della mia Carrarese"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, report medico: lesione di medio alto grado al quadricipite per Ferrari
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: “Dopo il derby serve reazione da uomini. Quattro fuori per scelta tecnica"
Immagine news Serie C n.4 Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.5 Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini copre i pagamenti in scadenza il 16/12. La nota ufficiale del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere