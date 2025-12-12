SudTirol-Bari, i convocati di Vivarini: lunga lista di assenti, ma recupera Gaston Pereiro

Vigilia di gara per per il Bari, che domani riceverà la visita del SudTirol, in occasione della gara valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'San Nicola' con fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00. Inutile girarci intorno, sorta di scontro salvezza quello che attende le due formazioni.

A fare il punto su quella che è la rosa biancorossa, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, è stato mister Vincenzo Vivarini, che si è così espresso: "Vicari ha avuto febbre da dopo il Pescara fino a stamattina, bisogna vedere come recupera. Bellomo ha avuto un problema al polpaccio e Castrovilli ha una vecchia ferita che gli ha creato un ematoma, e non credo ci sarà".

Ed effettivamente la rosa biancorossa è piuttosto rimaneggiata perché sono out anche il lungodegente Ebrima Darboe, in fase di recupero dopo la lesione patita la retto femorale, Leonardo Cerri per un fastidio muscolare e Andrea Meroni per squalifica. Il tecnico dei galletti, però, potrà contare sul rientro di Gaston Pereiro.

Quindi, di seguito, l'elenco dei 22 a disposizione:

PORTIERI: Cerofolini, Marfella, Pissardo;

DIFENSORI: Burgio, Dickmann, Dorval, Kassama, Mane, Mavraj, Nikolaou, Pucino;

CENTROCAMPISTI: Braunoder, Colangiuli, Maggiore, Pagano, Verreth;

ATTACCANTI: Antonucci, Gytkjaer, Moncini, Partipilo, Pereiro, Rao.