Lecce, lo stratega Gasper: si fa ammonire per proteste, squalifica senza conseguenze

Kialonda Gaspar si è reso protagonista di un episodio curioso ma tutt’altro che casuale nell’ultima gara del Lecce contro il Pisa. Il difensore angolano, già in diffida, è stato ammonito nel finale per proteste reiterate, facendo scattare automaticamente la squalifica per una giornata. Un cartellino giallo che, però, nei fatti non avrà alcun impatto concreto sulla sua disponibilità.

La spiegazione è legata al calendario. La partita della 16ª giornata contro l’Inter è stata rinviata a causa degli impegni legati alla Supercoppa italiana, mentre il turno successivo, quello post-natalizio contro il Como, Gaspar lo avrebbe comunque saltato perché convocato con l’Angola per la Coppa d’Africa. Di conseguenza, la squalifica verrà sì registrata, ma non inciderà sul percorso del Lecce, visto che il centrale sarebbe stato assente a prescindere.

Gaspar tornerà così disponibile senza strascichi disciplinari dopo la Coppa d’Africa, pronto a rientrare nei meccanismi di una squadra che, anche nei dettagli, dimostra di saper programmare con attenzione il proprio percorso stagionale.