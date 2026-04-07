Focus TMW Serie A, la Flop 11 della 31ª giornata: fioccano i 4, in difesa i centrali della Roma

Questa è la Flop 11 della 31ª giornata di Serie A: volano i 4 in pagelle ed è inevitabile la presenza dei difensori della Roma, dopo il ko per 5-2 contro l'Inter. È la Cremonese la squadra più rappresentata, pesa il ko interno contro il Bologna che mette i grigiorossi nei guai. Questo il 4-1-4-1 scelto dalla redazione:

Federico Ravaglia (Bologna) 5.5

Aaron Martin (Genoa) 4.5

Evan Ndicka (Roma) 5

Mario Hermoso (Roma) 5

Corrie Ndaba (Lecce) 4

Youssef Maleh (Cremonese) 4

Jari Vandeputte (Cremonese) 4.5

Lewis Ferugson (Bologna) 4.5

Sadiq Fofana (Lecce) 4.5

Tomas Suslov (Hellas Verona) 4

Milan Djuric (Cremonese) 4.5

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma 5-2

2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)

Udinese - Como 0-0

Lecce - Atalanta 0-3

29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori

Juventus - Genoa 2-0

4' Bremer, 17' McKennie

Napoli - Milan 1-0

79' Politano

CLASSIFICA

1. Inter 72

2. Napoli 65

3. Milan 63

4. Como 58

5. Juventus 57

6. Roma 54

7. Atalanta 53

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 40

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)