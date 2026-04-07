Occhio al giallo! Bremer e non solo: tutti i giocatori entrati nella lista dei diffidati

Terminata la 31^ giornata di Serie A, è arrivato puntuale il comunicato del Giudice Sportivo con le decisioni inerenti agli squalificati e alle multe delle società leggi qui)).

Tra gli squalificati, ricordiamo, c'è Maleh della Cremonese (due giornate di stop), oltre a Ferguson (Bologna), Gudmundsson (Fiorentina), Suslov (Hellas Verona), Fagioli (Fiorentina), McKennie (Juventus) e Pellegrino (Parma). Questi ultimi, tutti fermati per una giornata.

Occhio al giallo

Man mano che il campionato va avanti, con le corse per lo scudetto, per la Champions e per la salvezza che si fanno sempre più calde, è utile anche ribadire quei giocatori che sono entrati in diffida e che quindi in caso di cartellino giallo salteranno la sfida successiva. Dopo la 31^ giornata di Serie A, entrano nella lista dei diffidati Ehizibue (Udinese), Frendrup (Genoa), Nelsson (Hellas Verona), Bremer (Juventus), Ravaglia (Bologna).