Focus TMW Serie A, la Flop 20 dopo 31 giornate: Morata sul podio dei peggiori

Questa la Flop 20 di Serie A dopo 31 giornate. Sarr resta il peggiore del campionato per media voto, Morata suo malgrado scalza David. Lecce e Pisa sono le squadre più rappresentate con 3 giocatori ciascuno. Bologna, Cremonese, Fiorentina, Juventus e Torino piazzano 2 giocatori. Un giocatore per Cagliari, Como, Lazio e Verona hanno un rappresentante. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (21)

2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.53 (20)

3. Alvaro Morata (Como) 5.63 (16)

4. Jonathan David (Juventus) 5.64 (22)

5. Cher Ndour (Fiorentina) 5.64 (21)

6. Boulaye Dia (Lazio) 5.65 (17)

7. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)

8. Henrikh Meister (Pisa) 5.66 (22)

9. Walid Cheddira (Sassuolo, Lecce) 5.66 (16)

10. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.67 (23)

11. Nikola Stulic (Lecce) 5.68 (25)

12. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)

13. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)

14. Giovanni Fabbian (Bologna, Fiorentina) 5.69 (18)

15. Lewis Ferguson (Bologna) 5.69 (18)

16. Santiago Pierotti (Lecce) 5.70 (30)

17. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)

18. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.71 (24)

19. Matteo Tramoni (Pisa) 5.72 (23)

20. Giuseppe Pezzella (Cremonese) 5.73 (24)

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma 5-2

2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)

Udinese - Como 0-0

Lecce - Atalanta 0-3

29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori

Juventus - Genoa 2-0

4' Bremer, 17' McKennie

Napoli - Milan 1-0

79' Politano

CLASSIFICA

1. Inter 72

2. Napoli 65

3. Milan 63

4. Como 58

5. Juventus 57

6. Roma 54

7. Atalanta 53

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 40

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)