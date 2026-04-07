Focus TMW Serie A, la Top 20 dopo 31 giornate: c'è solo l'Inter. Prime 4 posizioni nerazzurre

Questa la Top 20 di Serie A dopo 31 giornate di campionato. C'è solo l'Inter verrebbe da dire, con la capolista che occupa le prime 4 posizioni. Balzo di Lautaro Martinez, che si erge dall'8° al 2° posto. Due posizioni in più per Zielinski, scendono Baturina e Rabiot, perde 5 posizioni Nico Paz. Complessivamente sono 7 i nerazzurri presenti in questa graduatoria, segue il Como a 4, Milan a 3, Juventus e Napoli a 2, Atalanta e Lecce a 1.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.60 (29)

2. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (25)

3. Piotr Zielinski (Inter) 6.48 (23)

4. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.48 (20)

5. Martin Baturina (Como) 6.47 (18)

6. Adrien Rabiot (Milan) 6.45 (22)

7. Kenan Yildiz (Juventus) 6.43 (28)

8. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (31)

9. Nico Paz (Como) 6.42 (30)

10. Gleison Bremer (Juventus) 6.42 (19)

11. Marc Oliver Kempf (Como) 6.41 (22)

12. Luka Modric (Milan) 6.40 (29)

13. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.39 (23)

14. Scott McTominay (Napoli) 6.37 (26)

15. Nicolò Barella (Inter) 6.36 (28)

16. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.34 (31)

17. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.33 (26)

18. Christian Pulisic (Milan) 6.33 (20)

19. Alessandro Bastoni (Inter) 6.32 (25)

20. Lucas Da Cunha (Como) 6.30 (28)

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma 5-2

2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)

Udinese - Como 0-0

Lecce - Atalanta 0-3

29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori

Juventus - Genoa 2-0

4' Bremer, 17' McKennie

Napoli - Milan 1-0

79' Politano

CLASSIFICA

1. Inter 72

2. Napoli 65

3. Milan 63

4. Como 58

5. Juventus 57

6. Roma 54

7. Atalanta 53

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 40

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)