Serie A, la Top 20 dopo 31 giornate: c'è solo l'Inter. Prime 4 posizioni nerazzurre
Questa la Top 20 di Serie A dopo 31 giornate di campionato. C'è solo l'Inter verrebbe da dire, con la capolista che occupa le prime 4 posizioni. Balzo di Lautaro Martinez, che si erge dall'8° al 2° posto. Due posizioni in più per Zielinski, scendono Baturina e Rabiot, perde 5 posizioni Nico Paz. Complessivamente sono 7 i nerazzurri presenti in questa graduatoria, segue il Como a 4, Milan a 3, Juventus e Napoli a 2, Atalanta e Lecce a 1.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.60 (29)
2. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (25)
3. Piotr Zielinski (Inter) 6.48 (23)
4. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.48 (20)
5. Martin Baturina (Como) 6.47 (18)
6. Adrien Rabiot (Milan) 6.45 (22)
7. Kenan Yildiz (Juventus) 6.43 (28)
8. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (31)
9. Nico Paz (Como) 6.42 (30)
10. Gleison Bremer (Juventus) 6.42 (19)
11. Marc Oliver Kempf (Como) 6.41 (22)
12. Luka Modric (Milan) 6.40 (29)
13. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.39 (23)
14. Scott McTominay (Napoli) 6.37 (26)
15. Nicolò Barella (Inter) 6.36 (28)
16. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.34 (31)
17. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.33 (26)
18. Christian Pulisic (Milan) 6.33 (20)
19. Alessandro Bastoni (Inter) 6.32 (25)
20. Lucas Da Cunha (Como) 6.30 (28)
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma 5-2
2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3
29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori
Juventus - Genoa 2-0
4' Bremer, 17' McKennie
Napoli - Milan 1-0
79' Politano
CLASSIFICA
1. Inter 72
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)
Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)
Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)
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