Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big

Avanti tutta, e con fiducia reciproca. È questa la sensazione che filtra dalla Continassa e che il popolo bianconero coglie ogni volta che si parla del futuro di Kenan Yildiz. Un futuro che - scrive oggi Tuttosport - la Juventus vuole blindare in fretta, per respingere le continue attenzioni delle grandi d’Europa, puntuali come un orologio. La crescita esponenziale delle ultime settimane, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha acceso definitivamente i riflettori internazionali sul talento turco, ormai riconosciuto come leader tecnico della squadra. Un’evoluzione naturale per l’elemento più puro della rosa, dopo mesi in cui era stato talvolta sacrificato da Thiago Motta e Igor Tudor per esigenze tattiche.

Con Spalletti in panchina, però, Yildiz ha cambiato passo e posizione. Più centrale, più vicino alla porta, più decisivo. I numeri parlano chiaro: 3 gol e un assist nelle ultime 7 presenze di campionato, con il suo piede che incide sempre più spesso sui risultati della Signora. Non è un caso che questa svolta coincida con una gestione tecnica che ne esalta libertà e istinto, restituendo al dieci bianconero un ruolo da protagonista assoluto.

Da qui la priorità della dirigenza, guidata dall’ad Damien Comolli: il rinnovo. I contatti con l’entourage, rappresentato dal padre Engin, sono costanti e a gennaio è atteso un nuovo summit, ma il sì sembra già più vicino. Dopo l’offerta da 4,5 milioni più bonus, la Juve è pronta a salire infatti fino a 6 milioni, per renderlo uno dei più pagati della rosa. Sul tavolo anche un possibile prolungamento fino al 2031. Un segnale forte - conclude il quotidiano - per respingere l’interesse di Arsenal, Chelsea, Liverpool e Real Madrid: la Juve vuole costruire il suo futuro vincente intorno a Yildiz.