Juventus, Yildiz da sogno: agganciato Del Piero nella classifica dei marcatori U21 bianconeri

E' la gemma della Juventus. La qualità in campo per Luciano Spalletti. E non a casa il club ha deciso di dare la maglia numero 10 proprio a lui. Kenan Yildiz, classe 2005 e trascinatore dei bianconeri in questa rincorsa ai quartieri alti della classifica. Anche ieri all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, il talento turco ha lasciato il segno andando a rete nel recupero e sancendo di fatto la vittoria per 2-0 sul campo del Pisa. Una prestazione sopra la righe e un gol che va ad impreziosire un palmares già ricco.

Nel segno di Del Piero

E i paragoni con Alessandro Del Piero, uno che alla Juve ha lasciato eccome il segno, si sprecano. Già in passato i due giocatori sono stati accostati ma questa volta sono accomunati anche dalla statistica. Con la rete realizzata in terra toscana, Yildiz aggancia proprio il campione del mondo del 2006 al 6° posto nella classifica dei migliori marcatori della Juventus prima di avere compiuto 21 anni di età in Serie A, precisamente a 20 anni e 238 giorni.

Spalletti lo elogia

E parole di elogio arrivano al termine della partita da Luciano Spalletti: "Gli voglio bene come a un figlio - sottolinea - so che è quello che può far sterzare la partita da un momento all'altro".